Alia Bhatt और उनकी गर्ल गैंग ने बिकिनी तस्वीर की शेयर, मालदीव में कर रहे हैं जमकर मस्ती

नई दिल्ली: बॉलीवुड की पॉपलुर एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इन दिनों आलिया फिल्मों से ब्रेक लेकर मालदीव (Maldives) में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस अपने दोस्तों के साथ यहां छुट्टियां बिता रही हैं।

मालदीव से आलिया ने अपनी बिकिनी तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें वह समुद्र किनारे बैठी हुई नजर आईं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं। अब आलिया और उनकी गर्ल गैंग की कुछ फोटोज़ सामने आई हैं। इन तस्वीरों में सभी बिकिनी पहने दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आलिया पिंक बिकिनी पहने हुए दोस्तों के साथ मालदीव में मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को एक्ट्रेस की बेस्ट फ्रेंड आकान्क्षा रंजन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं।

Repost @Akansharanjan - so the whole world knows my love for you is so big 🌈#AliaBhatt #AkanshaRanjanKapoor pic.twitter.com/uN8Js1Kkl9