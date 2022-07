जुड़वा बच्चों को जन्म देंगी Alia Bhatt? एक नहीं, दो नन्हें मेहमानों के पिता बनेंगे Ranbir Kapoor!

जब से एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सुनाई है तब से फैंस से लेकर सेलेब्स तक की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर कोई इस खबर से खुश है। आलिया अपनी प्रेग्नेंसी को एन्जॉय कर रही हैं। जहां शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही आलिया भट्ट ने अपनी प्रग्नेंसी की खबर से सबको चौंका दिया वहीं अब एक और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। खबरो के मुताबिक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर ट्विन्स जन्म लेने वाले हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलिया जुड़वा बच्चों को जन्म दे सकती हैं। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की मानें, तो शादी के तीन महीने के अंदर ही आलिया का इतना बड़ा बेबी बंप होने की वजह जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। आलिया और रणबीर की जन्म कुंडली के आधार पर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने पहले ही कहा था कि आलिया और रणबीर जुड़वा बच्चों के माता-पिता बनेंगे। इसके साथ ही ज्योतिषियों ने ये बता दिया है कि, कपल के बच्चे भी बॉलीवुड में स्टार बन जाएंगे। वहीं, कुछ अन्य का मानना है कि, यह सिर्फ एक लड़की होगी।

