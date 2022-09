आलिया की कार का दरवाजा खोलने के लिए दौड़े गार्ड, फूटा लोगों का गुस्सा, कहा- 'खुद क्यों नहीं खोल...'

बॉलीवुड के क्यूट कपल कहे जाने वाले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर मॉम डैड बनने वाले हैं। दोनों इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। दोनों आने वाले बच्चे के लिए तैयारियों में लगे हुए। अक्सर कपल बाहर स्पॉट किया जाता है। हाल ही में स्टार कपल एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए। इस दौरान मॉम टू बी आलिया भट्ट काफी क्यूट लग रही थी, लेकिन कपल की एक हरकत ने सबपर पानी फेर दिया और लोग इन्हें ट्रोल करने लगे।

यह दोनों पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद में थे और अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) का प्रमोशन कर रहे थे। अब दोनों वापस आ गए हैं। हाल ही में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया वे प्रमोशन के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे थे। इस दौरान आलिया भट्ट (Alia Bhatt Look) फ्रॉक ड्रेस में काफी क्यूट नजर आ रही थीं। इसके साथ ही उन्होंने फंकी स्लीपर्स पहने थे जो उनपर काफी प्यारे लग रहे थे, लेकिन कपल एक गलती दोनों पर भारी पड़ गई और दोनों को ट्रोल किया जाने लगा।

alia bhatt and ranbir kapoor gets troll for not open the car doors