बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और एक्ट्रेस आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म 'गली ब्वॅाय' में साथ नजर आने वाले हैं। शूट्स के दौरान दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। पिछले दिनों एक फुटबॉल मैच के दौरान रणवीर के कंधे में चोट लग गई थी। इसी वजह से वह कुछ दिनों के लिए आराम कर रहे थे। अब रणवीर ठीक हैं और एक बार फिर ‘गली ब्वॅाय’ की शूटिंग में जुट गए हैं। हाल में रणवीर ने अपनी चोट की सूचना देते हुए एक ट्वीट जारी किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा,' मेरे लिए दुआ करने वाले सभी को धन्यवाद। मैं अच्छा हूं। मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस लौटूंगा। आप सभी को प्यार।’

आलिया का ट्वीट

खास बात यह है कि इस ट्वीट पर आलिया ने एक क्यूट मैसेज किया। आलिया ने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'आपके जल्द ठीक होने की कामना करती हूं ‘टूटू’। इतना ही नहीं इस ट्वीट को देखकर रणवीर सिंह ने भी जवाब में लिखा- ‘थैंक्‍स लूलू।’

'तमाशा' फिल्म के बाद एक बार फिर जमेगी दीपिका संग उनके एक्स-ब्वॅायफ्रेंड रणबीर की जोड़ी!

बीमार इरफान खान की फिल्म के प्रमोशन के लिए साथ दिखेंगे तीनों खान!

Thank you for the good wishes everyone. I’m good. Its just a labral tear in my left shoulder. I intend to come back stronger 💪🏾

Love you all ❤🙏🏽 😇