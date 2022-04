RRR की टीम से नाराजगी की खबरों पर Alia Bhatt ने तोड़ी चुप्पी, जाने क्या कहा

फिल्म RRR काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस फिल्म को दर्शकों की और से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा हैं। हाल ही में आ रही खबर यह थी की आलिया भट्ट का रोल कटने से वह मेकर्स से नाराज हो गई हैं। अब आलिया ने एक पोस्ट लिखकर इस पर चुप्पी तोड़ी है और बताया कि उन्होंने फिल्म से जुड़ा पोस्ट क्यों डिलीट किया।

निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म को दर्शकों की और से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा हैं। यह फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पंसद आ रही हैं। इस फिल्म में मुख्य भुमिका निभा रहे जूनियर एनटीआर और रामचरण हैं। वही इस फिल्म में आलिया भट्ट कैमियो रोल में हैं।

