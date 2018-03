Regrann from @movifiedbollywood - @aliaabhatt celebrates her birthday in Bulgaria @movifiedbollywood #brahmastra #raazi #happybirthday #birthdaygirl - #regrann . . . . #happybirthdayaliabhatt #aliabhatt #aliaabhatt #aliabhattfans #alianators

A post shared by Chronicles of Alia Bhatt 🌸😘✨ (@aliaabhattbeautifull) on Mar 15, 2018 at 10:27am PDT