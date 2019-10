आलिया भट्ट ने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर किया फिटनेस वीडियो, फैंस को किया मोटिवेट

View this post on Instagram

Workout 💪 💖😘 @aliaabhatt 💕 🌹 😍❤ 😇🌹❤ 💗 😘 😘 ❤ ️ - - - - - - - - - - - - - @aliaabhatt ❤️ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Follow :- 🌟💖 👉 @alia_bhatt_best_fanclub 👈 💖🌟 #aliabhatt #aliabhattfc #aliaabhatt #aliabhatt #alia #justinbieber #gigihadid #beautiful #sonamkapoor #somya #kareenakapoor #ashwariyarai #shradhakapoor #nidhiagarwal #parineetichopra #priyankachopra #kritisanon #priyaprakashvarrier #varundhawan #jaqlinefernandes #selenagomez #anushkasharma #anushkashetty #shradhakapoor #kareenakapoor #katrinakaif #deepikapadukone #dishapatani #sonamkapoor #bollywood #hollywood #photography #aliabhattbestfanclub #aliaabhattavneetkaur