ऐसा क्या हुआ कि अचानक पैपराजी पर चिल्ला दीं प्रेग्नेंट आलिया भट्ट, तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो

इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी प्रग्नेंसी को खूब एन्जॉय कर रही हैं। प्रेग्नेंसी का ग्लो उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। हाल ही में एक्ट्रेस डायरेक्टर करण जौहर के घर पहुंची थीं, जहां उन्हें क्यूट सी ड्रेस में स्पॉट किया गया। जैसे ही पैपाराजी ने उन्हें देखा तो घेर लिया और फोटो क्लिक कराने की डिमांड करने लगे, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि एक्ट्रेस चिल्ला दीं और डर गईं।

एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) करण जौहर के घर देर रात पहुंची थीं, जहां वह ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए दिखीं। इस दौरान पैपाराजी ने उन्हें घेर लिया और उनसे बाते करने लगे। पैपराजी उन्हें देखते ही काफी एक्साइटेड हो गए. ऐसे में जल्दीबाजी में एक पैपराजी का पैर फिसल गया, जिसे देखते ही आलिया घबरा गईं और चिल्लाकर बोलीं , "संभल के..." इस दौरान उनका रिएक्शन देखने लायक था। इससे दिख रहा है कि वो सभी का कितना ख्याल रखती हैं। नेटिजंस आलिया के इस केयरिंग अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं।

