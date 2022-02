रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट कर चुकी हैं शादी, कह डाली बड़ी बात

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के प्यार के चर्चे अक्सर सुर्ख़ीयों में रहते हैं। इन दिनों आलिया भट्ट अपनी आने वाली फ़िल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रमोशन में बिज़ी हैं। इसी फ़िल्म के प्रमोशन के दौरान आलिया भट्ट ने एक बड़ी बात कह डाली। आलिया भट्ट कहती है कि रणबीर कपूर से दिल और दिमाग़ में पहले ही शादी कर चुकी हूं।

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फ़िल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर सुर्ख़ीयों में बनी रहती हैं। फ़िल्मों के साथ ही आलिया भट्ट अपने पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। अक्सर आलिया भट्ट की शादी की ख़बरें उड़ते रहती हैं। इस साल अप्रैल में दोनों की शादी की ख़बरें आ रही थी। लेकिन उससे पहले आलिया भट्ट ने यह क़बूल लिया है कि उन्होंने रणबीर कपूर से शादी रचा ली हैं। यह जानने के बाद फ़ैन्स भी हैरान हैं।

Alia Bhatt is married with Ranbir Kapoor, said big thing