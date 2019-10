रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फेक वेडिंग कार्ड का मम्मी सोनी राजदान ने बताया पूरा सच

नई दिल्ली | आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का वेडिंग कार्ड हाल ही में वायरल हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद ये क्लीयर हो गया कि कार्ड फेक है, किसी ने शरारत की है। दोनों की शादी का फेक कार्ड देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे। फैंस के बीच ये जानने का क्रेज बढ़ गया कि आलिया-रणबीर कि शादी की सच्चाई क्या है। हाल ही में आलिया ने इस बात का रिएक्शन भी दिया था।

LOL Congratulations, #AliaBhatt’s name is spelt wrong though...and the date 22TH 😂#RanbirKapoor #RanbirAlia #Jodhpur #UmaidBhavanPalace pic.twitter.com/cZujVHJwgJ