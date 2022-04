आलिया भट्ट ने शादी की पहली तस्वीर की पोस्ट, देखें तस्वीरें

अभिनेत्री आलिया भट्ट ने ख़ुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी और रणवीर कपूर की शादी की तस्वीरें अपने फ़ैन्स के लिए शेयर की हैं।दोनो एक साथ इस तस्वीर में काफी प्यारें लग रहे हैं।

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का शादी का इंतज़ार फ़ैन्स कब से कर रहे थे। बता दें कि आज 14 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बँध चुके हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में बॉलीवुड के कई दिग्गज स्टार शामिल हुए हैं।

Alia Bhatt posted the first picture of the wedding, see pictures