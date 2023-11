आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर किया बड़ा खुलासा, बर्थडे पार्टी के दिन करने लगे थे ये काम

मुंबईPublished: Nov 23, 2023 07:01:47 pm Submitted by: Krishna Pandey

बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के उनके को-एक्‍टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं। जानें पूरा मामला...

आलिया भट्ट के पास सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में कहने के लिए काफी मजेदार और अच्छी बातें हैं।

Sidharth Malhotra First Person To Sleep At His Own Birthday: बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट, ने खुलासा किया है कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के उनके को-एक्‍टर सिद्धार्थ मल्होत्रा पहले व्यक्ति हैं जो अपनी बर्थडे पार्टी में खुद ही सोने चले गये थे।