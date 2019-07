नए फ्लैट में इनके साथ रहेंगी आलिया भट्ट, वीडियो शेयर कर दी जानकारी

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'इंशाअल्लाह' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस फिल्म में वह पहली बार सलमान खान के साथ नजर आएंगी। बीते दिनों आलिया को लेकर एक नई खबर सामने आई थी कि उन्होंने एक नया घर खरीदा है। एक्ट्रेस ने ने अब एक वीडियो जारी किया है।

आलिया ने वीडियो जारी कर अपने घर खरीदने और उसमें शिफ्ट होने की यादें शेयर की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक्ट्रेस बता रही हैं कि पहली बार वह एक ऐसे घर में शिफ्ट होने जा रही है जिसे उन्होंने खुद की मेहनत से खरीदा है। नए घर की एक-एक चीज पर आलिया ने खुद काम किया है।

Hey guys! A new, very personal vlog is up on my channel. It's a look back at when I moved into my home two years ago. 🏠🌞 #AliaBehttps://t.co/PcgmnyDOtC