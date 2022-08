यंग हो गई हैं श्रीदेवी और अनिल कपूर की ऑनस्क्रीन बेटी, साउथ की फिल्मों में बनीं बड़ी एक्ट्रेस

1997 में आई फिल्म जुदाई में श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर की तिगड़ी ने खूब धमाल मचाया था। ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई थी। उस साल ये फिल्म हिट फिल्म्स में शामिल हुई थी। इस फिल्म कादर खान, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, परेश रावल, उपासना सिंह और सईद जाफरी भी नजर आ थे। इन सबके अलावा आपकी नजर उन दो बच्चों पर तो जरूर गई होगी जो अक्सर कभी श्रीदेवी तो कभी उर्मिला के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।

फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर इन दो बच्चों के माता पिता बने थे। इन बच्चों ने भी फिल्म में अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता था। दोनों बच्चों की क्यूटनेस को भी फैंस ने काफी पसंद किया था, लेकिन वहीं क्यूट बच्चे काफी बड़े और डैशिंग हो गए हैं। 6 महीने की उम्र से फिल्मों में काम कर रही अलीशा बेग अब काफी बड़ी हो गई हैं और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी हिरोइन बन गई हैं। हाल ही में वो तेलुगु फिल्म बसंती में नजर आई थीं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि ये फिल्म की वहीं छुटकी है।

alisha baig who played sridevi and anil kapoor daughter in film judaai