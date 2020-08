Sushant Singh Rajput की मौत को लेकर अमेरिकी डाक्टर का बड़ा खुलासा, बॉडी को स्टन गन से किया पैरालाइज्ड फिर की गई हत्या!

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजूपत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rjaput Suicide Case ) एक अनसुलझी पहेली बनता जा रहा है। केस को सुलझाने के लिए पटना पुलिस ने मुंबई ( Patna police submitted evidence to CBI ) से जुटाए सभी सबूतों मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। जैसे-जैसे केस की जांच हो रही है। वैसे-वैसे कई बड़े खुलासे भी होते जा रहे हैं। वहीं केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अब सुशांत की मौत को लेकर रिएक्शन आने लगे हैं। विदेशों में भी सुशांत के सुसाइड को मर्डर ( Sushant Singh Rajput Murder ) बताया जा रहा है। साथ ही न्याय के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही है। ऐसे में कुछ समय पहले अमेरिकी डॉक्टर राजू वाधवा ( Raju Wadhwa ) ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम ( America Doctor ) पर एक पोस्ट शेयर किया है। जिसमें उन्होंने सुशांत की मौत कैसे की गई। इसका खुलासा किया है। यह पोस्ट देखते हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ( subramanian swamy ) ने अमेरिका के डाक्टर की बातों पर सहमति जताई है।

अमेरिकी डॉक्टर राजू वाधवा ( Doctor Raju Wadhwa ) के मुताबिक "सुशांत के शव के गले पर दो काले निशान ( Spotted 2 black mark on Sushant's neck ) पाए गए थे। उन्होंने दावा किया है कि यह निशान एक स्टन गन (This mark is of a stun gun ) के हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है कि "सुशांत के चेहरे के एक हिस्से को लकवा मार (A part of Sushant's face was paralyzed ) गया था। जिस वजह से मरने के बाद उनकी गर्दन दाईं ओर झुकी हुई थी। पैरालाइज्ड होने की वजह से उनकी एक आंख भी खुली थी। डॉक्टर का कहना है कि "पैरालाइज्ड होने की वजह से एक आंख खुली ( Being paralyzed, one eye remains open) रहती है। जिसका बंद होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सुशांत के शरीर पर मरने से पहले संघर्ष के निशान इसलिए भी नहीं पाए गए क्योंकि उनमें इतनी शक्ति ही नहीं बची थी। जिसकी अब जांच होनी चाहिए।"

Were this gun smuggled from which Arabian Sea bordering country? NIA must now join the probe. — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 11, 2020

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल ( Sushant Death body post viral ) हुआ कि बीजेपी नेता तक सुब्रमण्यम स्वामी तक भी जा पहुंचा। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद बीजेपी नेता ने अमेरिकी डॉक्टर की बातों ( Subramaniam Swamy agreed on things ) पर सहमति जताई और एक ट्वीट किया। ट्वीट में स्वामी लिखते हैं कि अरब सागर के जरिए स्टन गन भारत लाया गया ( Stun gun brought to India via Arabian Sea ) है। इस केस में एनआईए ( NIA Investigate Stun Gun Matter ) को भी जांच करनी चाहिए। स्वामी के इस ट्वीट ( Subramaniam Swamy tweet ) पर काफी लोगों का समर्थन भी मिला रहा है। बता दें स्वामी लगातार सुशांत की मौत को लेकर आवाज़ उठते हुए नज़र आए हैं। यही नहीं उन्होंने इस केस पर नज़र रखने के लिए वकील भी नियुक्त किया है।