अमेरिकी मॉडल क्रिसी टीजन को पसंद आई यह इंडियन डिश....

भारत की प्रसिद्ध स्वीट डिश गुलाब जामुन अमेरिकी मॉडल क्रिसी टीजन को बहुत पसंद आए हैं। उन्होंने इसे बनाने के लिए जब सोशल मीडिया पर लोगों से रेसिपी मांगी तो कई लोगों ने उन्हें एक से बढ़कर एक रेसिपी बताई। वहीं हजारों लोगों ने उनके इस ट्वीट को लाइक किया है। अमेरिकी मॉडल क्रिसी कई बार टीवी पर नजर आई हैं। क्योंकि उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया है। क्रिसी अमेरिका के साथ ही इंडिया में भी ट्रेंड कर रही हैं।

tomorrow I will be making my first gulab jamun, very excited for that. so. yeah. that's pretty exciting. if u have tips let me know, if you don't know what it is just google it I don't care