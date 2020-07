Steve Huff ने शेयर किया तीसरा वीडियो, बोलें, Sushant Singh Rajput ने कहा 'गर्दन और कील', देखें वीडियो

नई दिल्ली। अमेरिकी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ (Steve Huff) पिछले कई दिनों से दावा कर रहे हैं कि वह दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्मा से बात कर रहे हैं। यही नहीं उन्होंने यूट्यूब पर सुशांत ( Steve Huff Youtube Channel ) संग की गई बातों की वीडियोज भी शेयर की हैं। जिसमें वह किसी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टीव ने इस बात का भी दावा किया है यह कोई फेक वीडियो ( Steve Huff said this not fake video ) नहीं है। इस बीच स्टीव ( Steve shared third video ) ने तीसरा वीडियो शेयर किया है। सुशांत की आत्मा से ( Steve talk Sushant Soul) बात करने वाले उनके पहले और दूसरे वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा। इस वीडियो में सुशांत ने बताया कि 'वह अपनी मां के साथ हैं।' ( Sushant with his mother ) सुशांत के फैंस स्टीव के इस वीडयो को देख बहुत इमोशनल हो रहे हैं।

वीडियो की शुरुआत में स्टीव अपनी पार्टनर डैबी ( Steve Partner Dabby ) के साथ दिखाई देते हैं। स्टीव सुशांत की आत्मा ( Steve huff asked question to Sushant soul ) से सवाल पूछते हैं कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं? मशीन से आवाज आती है,'' तुम्हें पता है यहां रौशनी है ! स्टीव बताते हैं कि सुशांत के सभी चाहने वालों को लगता है कि ये मर्डर है जिसके बाद मशीन से आवाज आती है - गर्दन ! स्टीव जब इस बारे में और जानने की कोशिश करते हैं तो मशीन से साफ आवाज नहीं आती है। लेकिन इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद सुशांत के फैंस ( Sushant Fans Reaction) कहना है कि सुशांत 4 लोग कह रहे हैं। वीडियो में स्टीव सुशांत से अपने चाहने वालों को कोई संदेश देने की बात कहते हैं तो सुशांत की कथित आत्मा की तरफ से आवाज आती है, ''जब मैं जिंदा नहीं हूं तब तुमने मुझसे बात की और मैं तुमसे खुल सकता हूं। वह बेहद प्रोटेक्टेड हैं मुझे लेकर''। इसके बाद सुशांत की कथित आत्मा की तरफ से हंसने की आवाज आती है। फिर सुशांत की आत्मा कहती है कि मेरी मां मेरे साथ ही हैं।

इससे पहले जारी किए गए वीडियो के बारे में स्टीव ने बताया था कि,'' सुशांत की आत्मा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ( Sushant Soul strong ) थी और उससे बात करते वक्त उन्हें कई अविश्वसनीय अनुभव हुए। इसके साथ ही स्टीव ने बताया कि सुशांत के साथ दो और आत्माएं ( Two soul with sushant ) आईं थीं जिसमें से एक उनके सामने जमीन पर बैठी हुई थी। इस दो आत्माओं में से एक आत्मा आदमी की थी और एक महिला की। ' वहीं दो वीडियोज में फैंस का कहना है कि सुशांत ने कहा कि सुसाइड ( Argument with someone) से पहले उनकी एक शख्स से बहस हुई थी। साथ ही सुशांत की आत्मा ने कहा की वह कील खरीद ( Bought nails ) कर लाए थे।

दूसरे वीडियो में स्टीव ने सुशांत की आत्मा ( Steve huff second sushant video ) से बात करने का दावा करते हुए पूछा था- आपने कहा कि किसी के साथ बहुत बहस हुई तो फिर क्या हुआ ? मशीन से जवाब आती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। स्टीव ने आगे कहा कि मेरे पहले वीडियो को लाखों लोगों ने देखा वो आपको सुनना चाहते हैं इस पर जवाब आता है कि मैं केवल आपको जवाब देना चाहता हूं। स्टीव ने आगे पूछा था- क्या किसी ने आप की हत्या की है? जवाब में आवाज आती है वो कील खरीद कर लाए थे। स्टीव ने दावा किया कि सुशांत ने कहा कि वो जहां है बहुत ( Wherever sushant isOkay ) अच्छे हैं और उनके पास एंजेल की तरह पंख ( Sushant Has Wings ) है। स्टीव ने ये भी बताया कि सुशांत के साथ एक और शख्स हैं।