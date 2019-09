चिरंजीवी-अमिताभ की 'सई रे नरसिम्हा' का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी, ऋतिक-टाइगर से होगी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

चिरंजीवी (Chiranjeevi), अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और राम चरण की आगामी फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' का ट्रेलर (Sye raa narasimha reddy trailer) आज रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में भव्य तरीके से लॉन्च किया गया। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फरहान अख्तर, राम चरण, चिरंजीवी शामिल हुए। फिल्म के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक्शन से भरपूर यह फिल्म आपको 'बाहुबली' की याद दिलाएगी।

ट्रेलर में अभिनेता चिरंजीवी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि वह इस फिल्म में नरसिम्हा रेड्डी का किरदार निभा रहे है। नरसिम्हा रेड्डी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले विद्रोही थे लेकिन समय के साथ उनकी कहानी ने अपना अस्तित्व खो दिया है। यह फिल्म स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन पर ही आधारित है।

Here is the Hindi trailer of #SyeraaNarasimhareddy . Film is looking grand with superb mass elements, would do great biz in AP/TL. #SyeRaaTrailer https://t.co/V71prYhBjF