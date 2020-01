महानायक से हुई ट्वीट करने में गलती, फैन से मांगनी पड़ी माफी

महानायक अमिताभ सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वे ट्विटर पर फैंस के साथ पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल सभी अपडेट साझा करते हैं। अमिताभ अपने ट्वीट्स को नंबर देते हैं। हाल ही उन्होंने अपने ट्वीट की गिनती में गलती की। इसके बाद उनके एक फॉलोअर ने इस गलती के बारे में उन्हें बताया। फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा— आपके ट्वीट का नंबर गलत है और इसमें 200 नंबर ज्यादा हैं। इसके जवाब में महानायक ने लिखा,'इस बारे में खेद है, अब इसे कैसे ठीक किया जाए, इसलिए यदि आप मुझे बता सकते कि कहां गलती है और सही नंबर क्या होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने 200 नंबर कम करते हुए ट्वीट का सही नंबर 3411 लिखा। इसके बाद एक यूजर ने उनसे पूछा कि आप नंबर्स की इतनी परवाह क्यों करते हो। इस पर एक्टर ने लिखा—ये नंबर्स ही मुझे अनुशासित रखते हैं।

T 3611 -- CORRECTION AGAIN IN NUMBERING .. pointed out by Ef .. he says its running 200 numbers plus .. so will subtract 200 now and make it .. 3411 .. right ? please confirm and Tag me so I can see your response ..