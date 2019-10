अमिताभ के घर बाहर फैंस में दिखी जबरदस्त दिवानगी, 77 की शेप में तैयार की बर्फ, ढोल और बैंड पर..

बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के 77वें बर्थडे पर सोशल मीडिया से लेकर उनके घर तक फैंस उनके बर्थडे मनाया। सोशल मीडिया पर तो लाखों लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, लेकिन मुंबई में उनके घर के बाहर का माहौल को देखने लायक है। मुंबई के जुहू स्थित अमिताभ के बंगले जलसा के बाहर विभिन्न जगहों से उनसे मिलने आए लोगों की भीड़ का उत्साह देखा गया।

फैंस ने ढोल और बैंड पर किया डांस

कई लोग अमिताभ के गेट अप में ही वहां पहुंचे हैं और उन्हीं की तरह पूरा लुक अपना रखा है। वहीं अधिकतर लोग हाथ में अमिताभ के पोस्टर्स, फोटो लेकर पहुंचे हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। अमिताभ के यह फैन उनके जन्मदिन को और खास बनाने के लिए ढोल, बैंड की धुन पर डांस किया।

77 की शेप में तैयार की बर्फ

वहीं कुछ फैंस ने उनके लिए 77 की शेप में बर्फ तैयार की है और उनके घर के बाहर रखी है। यह बर्फ के 77 अमिताभ के लिए ही है, क्योंकि यह उनका 77वां जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कोलकाता फैन क्लब के कई लोग भी अमिताभ को जन्मदिन‌ की बधाई देने जलसा के बाहर खड़े नजर आए।

