कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेेगेटिव आने की खबर पर अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, बताई सच्चाई

मुंबई। अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) के स्वाब टेस्ट की रिपोर्ट पर अब खुद बिग बी ने अपनी बात सामने रखी है। अस्पताल से किए ट्वीट में उन्होंने साफ किया कि ये खबर सही नहीं है।

.. this news is incorrect , irresponsible , fake and an incorrigible LIE !! https://t.co/uI2xIjMsUU — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 23, 2020

T 3602 -" ख़ामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझनें को,

शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता..!!" ~ Ef am

keep your worry and difficulties in the folds of your silence .. noise never did bring an ease to your distressed difficulties pic.twitter.com/Uq0c3b70si — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 22, 2020

इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन का इस बार का स्वाब टेस्ट नेगेटिव आया है। उनके स्वास्थ्य में पहले से कहीं ज्यादा सुधार देखा गया है। लिहाजा उन्हें एक-दो दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। वहीं, अभिषेक बच्चन को भी स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर छुट्टी मिल सकती है। हालांकि अब अमिताभ ने खुद बता दिया है कि ये खबरें सही नहीं हैं।

T 3600 - In these times of trial .. the entire day is filled with your love and care .. and I can only express what best I can from here .. my immense gratitude .. pic.twitter.com/7ZbZauBmQG — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 20, 2020

गौरतलब है कि गत 11 जुलाई को अमिताभ और अभिषेक की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसी दिन दोनों को भर्ती कराया गया। इसके एक दिन बाद ऐश्वर्या और आराध्या पॉजिटिव आई थीं। उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन बाद में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अमिताभ के परिवार के अन्य सदस्यों और 26 स्टाफ मेंबर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।

अस्पताल से सोशल मीडिया पर एक्टिव बिग बी

कोरोना के ईलाज के दौरान भी अमिताभ अस्पताल से भी सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने दिन में 1 या 2 से ज्यादा पोस्ट नहीं किए। गुरुवार को बिग बी ने एक सारगर्भित पोस्ट किया। इसमें उन्होंने खुद की दो फोटोज जोड़कर पोस्ट की। एक फोटो में वह हाथ जोड़े हैं और दूसरी में दुआ में हाथ उठा रखे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा,'मजहब तो ये दो हथेलियां बताती हैं, जुड़ें तो 'पूजा' खुलें तो 'दुआ' कहलाती हैं..!'