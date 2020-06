जानिए, बेटे, बहू और बेटी को कितनी प्रोपर्टी देंगे अमिताभ बच्चन, 2800 करोड़ की है संपत्ति, हर महीने ऐसे कमाते हैं करोड़ों

11 अक्टूबर, 1942 को इलाहबाद के प्रयागराज में पैदा हुए अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) बॉलीवुड इंडस्ट्री में ( Amitabh Bachchan Nick Name In Bollywood ) एंग्री मैन ( angry young man ) , शहंशाह ( Shahenshah ) , सुपरस्टार ( Super Star ) , स्टार ऑफ द मिलेनियम ( Star of the millennium ) , सदी का महानायक और महानायक जैसे नामों से पहचाने जाते हैं। वे 77 बसंत ( Amitbh Bachchan Age) पार चुके हैं और इंडस्ट्री में आए उन्हें 50 साल से अधिक समय हो गया है। बच्चन फैमिली ( Bachchan Family) 2800 करोड़ ( Rs2800 Crore ) रुपए से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। वर्ष 2015 में अमिताभ ( Amitabh ) को दूसरा बॉलीवुड का सबसे अमीर एक्टर बताया गया था। उस समय उनकी नेटवर्थ 400 मिलियन डॉलर यानी करीब 2400 करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो वर्ष 2016 में बढ़कर करीब दोगुनी हो गई। इस समय उनके पास 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति हैं।

500 रुपए की करते थे नौकरी

फिल्मों में आने से पहले अभिनेता महानायक बच्चन ( Amitabh Bachchan ) कोलकाता में 500 रुपए की नौकरी करते थे। फिर उनको 800 रुपए मिलने लगे। करीब 7-8 साल नौकरी करने के बाद अमिताभ ने फिल्मों का रुख किया। बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद भी उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौरा आया था जब उन्होंने लगातार 7 फ्लॉप फिल्में दी थी। फिल्म निर्माता उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने की सलाह देने लगे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार सदी का महानायक बनकर ही दम लिया। आज अमिताभ और जया के पास 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। जिसमें चल संपत्ति 540 करोड़ है। वहीं जया के हलफनामे के अनुसार 460 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है।

20 करोड़ टैक्स भरते हैं अमिताभ

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, कमाई के साथ अमिताभ टैक्स भरने में भी आगे हैं। वो सालाना 6-10 करोड़ का आयकर रिटर्न भरते हैं। इसके अलावा वो अपनी अलग-अलग कंपनी और कमाई के दूसरे स्रोत के बदले वो 7 से 11 करोड़ तक का आयकर देते हैं। यानि साल में 20 करोड़ से अधिक का आयकर रिटर्न। सूत्र बताते है कि बिग बी की सालाना कमाई से 24 से 30 करोड़ तक की है।

अभिषेक और श्वेता में बराबर बटेगी प्रोपर्टी

अमिताभ बच्चन ने जेंडर इक्वालिटी जैसे अहम मुद्दे पर बात करते हुए ट्वीट किया था कि वे अपनी संपत्ति बेटी श्वेता बच्चन नंदा और बेटे अभिषेक बच्चन में बराबर बाटेंगे। उनके इस ट्वीट के बाद ही उनकी कुल प्रोपर्टी को लेकर चर्चा शुरू हुई थी कि आखिर अभिषेक और ऐश्वर्या के हिस्से में कितनी प्रोपर्टी आएगी।

इतने करोड़ का कर रखा है निवेश

बिग बी के पास 102 करोड़ के बॉन्ड और शेयर (निवेश के तौर पर) मौजूद हैं। कर्ज के तौर पर एबी कॉर्प लिमिटेड और अन्य लोगों को (परिवार और दोस्तों) को जो लोन दिए गए थे उनकी कीमत 283 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा अमिताभ ने शेयर बाजार में भी मोटा पैसा लगा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वे सालाना 96 करोड़ कमाते हैं।

प्रोपर्टी में लगा रखा है मोटा पैसा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बी के पास चार बंगले हैं। जिनमें जलासा, प्रतीक्षा और जनक भी शामिल हैं। उनके आलीशान बंगले जलसा की कीमत 160 करोड़ आंकी जा रही है तो प्रतीक्षा की 80 करोड़ रुपए। अभिषेक और ऐश्वर्या के पास मुंबई में एक अपार्टमेंट भी है। फ्रांस में 3175 वर्ग मीटर का रिहायशी प्‍लॉट भी अमिताभ के पास है। बिग बी के पास नोएडा, भोपाल, पुणे, अहमदाबाद और गांधीनगर में भी जमीन है। जया बच्‍चन के पास लखनऊ के काकोरी में 2.2 करोड़ रुपए मूल्‍य की 1.22 हेक्‍टेयर कृषि भूमि है। अमिताभ बच्‍चन के पास बाराबंकी जिले के दौलतपुर में 5.7 करोड़ रुपए मूल्‍य की 3 एकड़ जमीन है।

इतने करोड़ की है ज्वैलरी और घड़ियां

जया के शपथ पत्र के मुताबिक,जया और अमिताभ बच्‍चन के पास 62 करोड़ रुपए के स्‍वर्ण आभूषण हैं। इसमें रोचक बात यह है कि अमिताभ के पास 36 करोड़ जबकि जया बच्‍चन के पास 26 करोड़ रुपए के स्‍वर्ण आभूषण हैं। बिग बी के पास 3.4 करोड़ रुपए मूल्‍य की घड़ि़यां जबकि जया के पास 51 लाख रुपए की घडि़यां हैं। अमिताभ के पास 9 लाख रुपए मूल्‍य के पेन हैं।

13 करोड़ की 12 लग्जरी गाड़ियां

अमिताभ बच्‍चन के पास 12 वाहन हैं, जिनकी कुल कीमत 13 करोड़ रुपए है। इनमें एक रोल्‍स रॉय, तीन मर्सिडीज, एक पोर्श और एक रेंज रोवर शामिल है। अमिताभ बच्‍चन के पास एक टाटा नैनो कार और एक ट्रैक्‍टर भी है।

अभिषेक-ऐश्वर्या के पास 500 करोड़ की संपत्ति

दो दशक से अधिक समय तक अभिनय कॅरियर और अपनी असंख्य मॉडलिंग और विज्ञापनों के जरिए ऐश्वर्या की कुल कमाई 258 करोड़ रुपए और सालाना 15 करोड़ रुपए है। वहीं उनके पास भी मर्सिडीज एस500, बेंटले सीजीट, दुबई के सैंक्चुअरी फॉल्स में एक विला और बांद्रा में एक अपार्टमेंट है। वहीं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की संयुक्त कमाई की बात करें तो दोनों के पास लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है।