लॉकडाउन के बीच भी Amitabh Bachchan ने किए कई शूट्स, 10 दिन पहले ही गए थे डबिंग के लिए ऑफिस

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस ( Coronavirus spread ) का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। महामारी की वजह से कई महीनों से देश में लॉकडाउन ( Lockdown India ) जारी था। ऐसे में सभी तरह की शूटिंग को भी रोक दिया गया था। सरकार ने सख्त आदेश दिए गए थे। लॉकडाउन के बीच किसी भी तरह की शूटिंग ( All shooting has stopped ) नहीं की जाएगी। सेलेब्स भी घरों में रहकर ही लॉकडाउन के नियमों का पालन ( Celebs follow the government rules ) कर रहे थे। वहीं बिग बी ( Amitabh bachchan doing work form home ) लॉकडाउन की शुरुआत से ही घर में रहकर ही कई प्रमोशनल और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पर ( Promotional and Professional ) काम कर रहे थे। वहीं बीते दिन खबर आई कि अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan infected by Coronavirus ) कोरोनावायरस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल ( Amitabh twitter handle ) से पोस्ट शेयर कर दी।

समय-समय पर अमिताभ बच्चन कोरोनावायरस ( Amitabh aware for covid-19 ) से लोगों को जागरूक करने के लिए कई वीडियो भी शेयर करते थे। सबसे पहले उन्होंने मार्च में, सार्वजनिक सेवा घोषणा के लिए एक वीडियो में ( Big B shoot Adds ) शूट किया था। वीडियो में कोविड-19 को फैलने से रोकने और इससे बचाव के बारे में बताया गया था। इस वीडियो को अमिताभ बच्चन ( Amitabh done shoot from his house ) के घर में ही शूट किया गया था। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश ( shoot in hindi and english language) दोनों भाषाओं में शूट किया गया था।

वहीं अप्रैल महीने में अमिताभ बच्चन एक शॉर्ट ( Amitabh shoot short film from house ) फिल्म भी बनाई थी। जिसका नाम 'फैमिली' ( Family ) था। इस शॉर्ट मूवी को उनके घर पर ही शूट किया था। इस शॉर्ट फिल्म में कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने और सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) के महत्व को बताया गया था। फिल्म में आलिया भट्ट ( Alia Bhatt ), रणबीर कपूर ( Ranbir Kapoor ), दिलजीत दोसांझ ( Diljit Dosanjh ) संग कई बड़ी हस्तियां भी नज़र आई थीं। सभी कलाकारों ने अपने घरों पर रहकर ही फिल्म को शूट किया था।

वहीं अमिताभ बच्चन ने गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' ( Kaun Banega crorepati shooting ) की शूटिंग को शुरू कर दिया था। मई में उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीज़न 12 के प्रोमो ( Shoot Kaun Banega Crorepati Season 12 ) को शूट किया था। जिसके लिए सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल ( Amitabh trolled for shoot during lockdown ) भी किया था। वहीं अब फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दस दिन पहले अमिताभ बच्चन एक प्रोमोशनल/एड फिल्म (going for promotional and dubbing ) की डबिंग के लिए अपने ऑफिस के डबिंग स्टूडियो भी गए थे।

आपको बता दें अमिताभ सहित उनके घर के तीन और सदस्य कोरोनावायरस पॉजिटिव ( Bachchan family coronavirus infected ) पाए गए हैं। जिसमें उनके बेटे अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ), ऐश्वर्या राय बच्चन ( Aishwarya Rai Bachchan ) और आराध्या बच्चन ( aaradhya bachchan ) शामिल है। बच्चन परिवार को कोरोनावायरस होने से अब उनकी लापरवाही पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। साथ ही BMC इस बात की जांच ( BMC interrogate Jalsa house ) में जुट गई है कि आखिरी बच्चन फैमिली में कोरोनावायरस ( how coronaviurs entered Bachchan house ) की एंट्री कैसी हुई?