पहली बार बिग बी संग स्क्रीन शेयर करेंगे इमरान हाशमी, जानें फिल्म के बारे में खास बातें

बॉलीवुड में अपने किस सीन्स के चलते चर्चा में रहने वाले एक्टर Emraan Hashmi पहली बार लेजेंड Amitabh Bachchan के साथ फिल्म में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग आज शुरू हो गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आर्दन ने क्लैप बोर्ड की तस्वीर को अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर करते किया है।

Anand Pandit’s Amitabh Bachchan - Emraan Hashmi starrer titled #Chehre... Filming begins today... Directed by Rumi Jafry... Produced by Anand Pandit Motion Pictures and Saraswati Entertainment P Ltd... 21 Feb 2020 release. pic.twitter.com/zoMCyPRqgT