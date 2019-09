अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर मचा बवाल, उनके घर पहुंचकर लोगों ने किया खूब हंगमा

नई दिल्ली। मुंबई की सड़को और वहां के ट्रफिक से तो सभी परिचित हैं। अक्सर कई बार बॉलीवुड स्टार मुंबई सड़को पर ट्रेवल करते वक्त ट्रेफिक का हाल सोशल मीडिया पर अपडेट करते ही रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के मामले में बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन उनके लिए ये सोशल मीडिया परेशानियों का कारण बन गया।

T 3290 - Friend of mine had a medical emergency, decided to take METRO instead of his car .. came back very impressed .. said was faster, convenient and most efficient .. 👍

Solution for Pollution ..

Grow more trees .. I did in my garden .. have you ❤️