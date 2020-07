फैंस का प्यार देख इमोशनल हुए Amitabh Bachchan, कहा- आपने जो प्यार दिया, उसके बदले मैंने कुछ नहीं किया

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों कोरोना (Coronavirus) का इलाज कराने के लिए मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस बीच उन्हें लगातार फैंस की दुआएं और प्यार मिल रहा है। बिग बी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सुनते ही उनके कुछ फैंस ने उनके लिए पूजा-पार्थना तक की। ऐसे में बिग बी लोगों का प्यार देखकर भावुक (Amitabh Bachchan Emotional) हो उठे।

अस्पताल से बिग बी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आए दिन कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। अब हाल ही में उन्होंने रविवार रात फैन्स के नाम इमोशनल ब्लॉग (Amitabh Bachchan Blog) पोस्ट लिखी। इस ब्लॉग में उन्होंने कहा कि जितना प्यार लोगों ने उन्हें दिया उसकी तुलना में मैंने कुछ नहीं किया।

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा- इस प्यार से बड़ा और कुछ नहीं है, जो आप इस परीक्षा की घड़ी में मुझे भेज रहे हैं। आप मेरे लिए प्रार्थना भेजते हैं। आप मुझे दुआएं भेजते हैं। आप आशीर्वाद स्वरूप दिव्य शब्दों की पवित्रता भेजते हैं। इससे बड़ा बंधन कुछ नहीं हो सकता।

मेरे लिए ये सबसे भावुक पल हैं। यह जानकर मैं बहुत खुश हूं कि यहां आप जैसे कई प्रियजन हैं, जो ईमानदारी से, दिल से ध्यान रखते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके स्नेह की सीमा क्या है? आप सबने इतने सालों में मुझे जो प्यार दिया है, उसकी तुलना में मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। मैंने अपनी ओर से इस परिवार को 'असली परिवार' बनाने की पूरी कोशिश की और आपने कभी मुझे निराश नहीं किया। आप मेरा गौरव हैं। ऐसा गौरव, जो मुझे मिले हर मंच पर देखने को मिलता है। मेरा दिल पूरी तरह भावनाओं से भर गया है और इससे पहले कि मेरे आंसू हमारे इस पवित्र ब्लॉग पर फैल जाएं...शुभ रात्रि एक्सटेंडेड फैमिली। आपका प्यार हर चीज से परे है।

इससे पहले अमिताभ बच्चन ने अपने पिताजी डॉ. हरिवंश राय बच्चन की एक कविता ट्वीट की थी। जिसमें लिखा था, "T 3599 -मैं हूं उनके साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार, एक अकेले हों या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़; मैं हूं उनके साथ, खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़।" उनका यह पोस्ट काफी वायरल हुआ था।

