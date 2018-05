बॅालीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य की जांच पूरी हो चुकी है। इस बारे में जया बच्चन ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि उन्‍हें कमर में दर्द था। साथ ही उन्‍हें कुछ और बीमारियां हैं। लेकिन अब वह ठीक हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्रा के लिए देहरादून पहुंचे रजनीकांत ने भी अमिताभ बच्‍चन के स्‍वास्‍थ्‍य की खबर सुनकर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। राजनीकांत ने कहा, 'मैं यहां तीर्थ के लिए आया हूं। यह एक आध्‍यात्‍मिक ट्रिप है और इसका पॉलिटिक्‍स से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी-अभी अमिताभ बच्‍चन के स्‍वास्‍थ्‍य के बारे में सुना। मैं भगवान से दुआ करूंगा, वह जल्‍द ही स्‍वस्‍थ्‍य हो जाएंगे।'

पेट दर्द की परेशानी

बिग बी का चैकअप मुंबई के जाने-माने डॅाक्टर जयंत के अंडर किया गया था। जयंत गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। जानकारी से पता चला कि अमिताभ को पेट दर्द की परेशानी थी। प्रोडक्शन इंचार्ज राघवेंद्र ने भी इस बात की पुष्टि की है। मेडिकल चेकअप के तुरंत बाद डॉक्टरों की टीम वापस मुंबई लौट जाएगी।

शूटिंग नहीं बंद करेंगे अमिताभ

खबरों के अनुसार खराब तबीयत के बावजूद अमिताभ बच्चन शूटिंग बंद नहीं करेंगे। जांच के बाद वह शूट के लिए फिर से सेट पर मौजूद होंगे। अमिताभ ने मुंबई लौटने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कुछ द‍िन पहले ही मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भी अमिताभ का रूटीन चेकअप हुआ था।

बता दें अमिताभ बच्चन की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। अमिताभ इन दिनों जोधुपर में अपकमिंग मूवी ' ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां' की शूटिंग कर रहे हैं। सुबह 4.51 पर अमिताभ ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने शूटिंग खत्म होने की जानकारी दी थी।

सूत्रों के अनुसार, रातभर शूटिंग करने के बाद अगली सुबह अचानक अमिताभ की तबीयत खराब हो गई थी। फिलहाल वह अपने होटल के कमरे में आराम कर रहे हैं।

#Rajasthan : A team of doctors arrived in Jodhpur from Mumbai to attend to actor Amitabh Bachchan, who is in the area for a shoot. pic.twitter.com/fhXPLwOSkU

T 2741 - 4:51 AM .. and just back from work .. ! बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता

the city Jodhpur sleeps .. and so shall I in a while after connecting with the well wishers .. love🙏🙏🙂🌹🌹 pic.twitter.com/2bsjzkLp3U