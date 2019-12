10 साल से अटकी है अमिताभ की यह फिल्म, डायरेक्टर घर बेचने को तैयार, अब बिग बी ने दिया ये ऑफर

महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस उनकी फिल्म 'शूबाइट' देखने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उनकी यह फिल्म करीब 10 साल पहले ही कम्पलीट हो गई थी, लेकिन अब तक रिलीज नहीं हुई है। शूजित सरकार की फिल्म 'शूबाइट' को लेकर एक फैन ने यूटीवी से कहा, इस फिल्म का क्या हुआ। इसके जवाब में अमिताभ ने लिखा, प्लीज यूटीवी फिल्म्स, डिज्नी, स्टार और वॉर्न...जो भी हो। इस फिल्म को हमें दे दें। हम रिलीज कर देंंगे। पर दीजिए तो सही। इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की गई है..क्रिएटिविटी खत्म न करें.!!

गौरतलब है कि फिल्म में अमिताभ ने एक बूढ़े वक्ति का किरदार निभाया है। जो खुद की खोज करने के लिए निकलते हैं। फिल्म के गानों में लिरिक्स गुलजार के हैं। अभी तक फिल्म के रिलीज नहीं होने की वजह सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म प्रोडक्शन हाउस के आतंरिक विवाद में लटकी हुई है। अमिताभ ने इस फिल्म पर पूरे दो साल काम किया है। फिल्म में अमिताभ के अलावा सारिका, दीया मिर्जा, जिमी शेरगिल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार भी अहम किरदार में हैं। शूजित सरकार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह इस फिल्म की रिलीज के लिए अपना घर तक बेचने को तैयार हैं।

please .. UTV , Disney or Star or Warner .. whoever ? just give it to us we will release it .. but give it NA .. https://t.co/C9u6eObpxX