Coronavirus का कहर: मुंबई को शांत देख घबराए अमिताभ बच्चन, वीडियो शेयर कर सुझाया एक अनोखा उपाए

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप पूरी दुनिया में इस कदर फैला हुआ है कि हर कोई दहशत में है। बॉलीवुड में भी सन्नाटा पसरा हुआ है ज्यादातर स्टार्स ने खुद को क्वारेन्टाइन कर लिया है यानी कि सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। इसी बीच अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एक बढ़िया उपाए सुझाया है। लिफ्ट में जाने वाले लोगों को कोरोना वायरस से कैसे बचना चाहिए इसका एक वीडियो बिग बी ने शेयर किया है। जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

Coronavirus के खतरे के बीच अनुपम खेर ने हाथ धोने को बताया बेहद पुराना, कहा- चपेड़ मारूंगा..

very good and most needed .. what a wonderful precaution https://t.co/2Wzp31Zuod — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 19, 2020

इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने मुंबई शहर को लेकर एक ट्वीट किया है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने अपने पिछले ट्वीट का जिक्र करते हुए बताया कि क्वारेन्टाइन वाला हाथ उनका नहीं था वो उन्होंने जानकारी के लिए साझा किया था। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ट्वीट कर लिखा- मैंने मुंबई को पहले कभी इतने सन्नाटे में नहीं देखा। अचानक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही मुंबई में अकेले प्राणी हो.. सुरक्षित रहें, बचाव करें और स्वस्थ रहें।

शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को जड़ा जोरदार तमाचा, कहा- औकात में रहो, मेरे पति हो

T 3474 - Never before have I seen the city Mumbai, in such complete silence .. suddenly you feel you are the only inhabitant of Mumbai .. be safe be in precaution and remain well .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 18, 2020

T 3475 - Never before in my lifetime of 78 years , did I hear the entire human race wish each one of us, with a concerned, common, universal, well meaning, endearing, greeting of 'BE SAFE' !

The Earth civilisation is indeed 'CIVILISED' 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 19, 2020

बता दें कि इससे पहले बिग बी ने एक स्टाम्प वाले हाथ की फोटो के साथ ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो सेल्फ आइसोलेशन में जा रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने ब्लॉग में इस बात की जानकारी दी कि जो लोग उनके द्वारा साझा किए हुए हाथ की तस्वीर को उनका हाथ समझकर खबर बना रहे हैं वो दरअसल किसी और का है। वो उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस (Coronavirus) से सावधानी को लेकर जानकारी देने के लिए साझा किया था कि ऐसे स्टाम्प वाले व्यक्ति को देखें तो आइसोलेट रहने की सलाह दें। हाथ की तस्वीर देखने के बाद सभी को लगा कि बिग बी आइसोलेशन में चले गए हैं जबकि ऐसा नहीं था। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) लगातार कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और लोगों को जागरुक कर रहे हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस को लेकर एक कविता भी साझा कर चुके हैं।