पीवी सिंधु की जीत पर झूम उठा बॉलीवुड, ऐसे अनोखे अंदाज में दी बधाईयां, अमिताभ को याद आए पुराने दिन

इंडियन बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ( PV Sindhu ) ने हाल ही में बीएफडब्ल्यू बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 ( BWF World Championship ) के फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल जीता। सिंधु को देश के कोने-कोने से बधाइयां मिल रही हैं। उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) ने उन्हें बधाई देते हुए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है।

T 3269 - PV Sindhu .. !! Champion of the World , Badminton .. such an incredibly proud moment for INDIA .. just so honoured to have spent sometime with you at KBC ..

YOU PERSEVERED AND NEVER GAVE UP ! THAT IS THE SPIRIT OF INDIA AND OF CHAMPIONS SUCH AS YOURSELF

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/qIUYxmjDmM