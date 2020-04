अमिताभ बच्चन ने बताया कोरोना में कैसे करें मेहमान का स्वागत.. देखिए मजेदार वीडियो

नई दिल्ली | कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में लोगों को सर्तक रहने की हिदायत दी गई हैं। लोगों से दूर रहकर बात करने की सलाह दी जा रही हैं। वहीं फिर भी कुछ लोग इसे मानने और समझने को तैयार नहीं है इसी को लेकर एक मजेदार वीडियो सामने आया है जो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद शेयर किया है और कहा है कि अगर इस माहौल में कोई मेहमान आए तो देख लें कैसे स्वागत करना है। ये वीडियो इतना मजेदार है कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।

बिग बी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं वो अक्सर फनी वीडियोज़ साझा करते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ एक फनी वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ऐसे समय में घर पर कोई मेहमान आता है तो क्या होता है। वीडियो में एक लड़की बाहर से आती है तो उसे अंदर लेने से पहले उसपर ढेर सारा पानी डालते हैं, उसके बाद सैनिटाइजर डालकर उसे ब्रश से रगड़ते हैं। ये वीडियो देखने में काफी फनी है। बिग बी इस वीडियो को शेयर करते हुए हंसने वाला इमोजी बनाया है।

इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक छोटी सी बच्ची हील पहनकर चल रही है। उसमें उन्होंने कैप्शन लिखा है- कोशिश करने वालों की कभी हर नहीं होती, अपने को बड़ा बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती।

अमिताभ बच्चन द्वारा शेयर किए हुए ये वीडियोज खूब पसंद किए जा रहे हैं। कोरोना से जुड़े हुए ऐसे ही कई जोक्स और मीम्स अक्सर सामने आते रहते हैं। कहीं ना कहीं इन जोक्स के माध्यम से भी लोगों को कोरोना वायरस से बचाव का मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है।

