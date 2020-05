Amitabh Bachchan ने दी जिंदगी की बड़ी सीख, कहा- दो दिन का आना है जाना है, जीवन..

नई दिल्ली | बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया (Amitabh Bachchan on social media) पर काफी एक्टिव रहते हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन (Coronavirus lockdown) होने के बाद से वो और भी ज्यादा फैंस से कनेक्ट रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट फोटो शेयर की है जो एक तरह का कोलाज (Amitabh shared monochromatic collage) है। अपनी इस तस्वीर के जरिए अमिताभ ने जिंदगी और मौत के चक्र को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने फोटो के साथ एक कविता साझा (Amitabh Bachchan Twitter post) की जो कहती है कि जिंदगी दो दिन का मेला है।





T 3546 - 'do din ka ye mela hai .. do din ka ..

do din ka ye mela hai .. do din ka ..

aana hai jaana hai .. jeevan chalte jaana hai '

'दो दिन का ये मेला है , दो दिन का

आना है जाना है , जीवन चलते जाना है '



~ GiBoSiBo pic.twitter.com/Fp71ykuOWU