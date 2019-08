रक्षाबंधन पर अमिताभ ने शेयर की अभिषेक-श्वेता की तस्वीर, लिखा इमोशनल पोस्ट

देशभर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिट्रीज भी इस खास मौके पर अपनी नई और पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने ट्विटर पर बेटे अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन की पुरानी तस्वीर पोस्ट की है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने वाले अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को ट्व‍िटर पर अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन की दो पुरानी फोटो शेयर की है। एक तस्वीर में अभिषेक, अमिताभ की गोद में हैं, वहीं श्वेता स्कूटर पर बैठी नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर की बात करें तो इसमें अमिताभ अपनी पत्नी जया बच्चन और दोनों बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। अभिषेक को अमिताभ ने और श्वेता को जया ने गोद में लिया है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर में उनकी यह तस्वीर परिवार की खूबसूरती को दिखा रही है। तस्वीर के साथ ही उन्होंने कैप्शन दिया है, 'रक्षाबंधन, बहन का स्नेह, भाई की सुरक्षा, ये बंधन पवित्र, निरंतर, निश्चल।'

T 3258 - RakshaBandhan .. the love of the sister .. the protection of the brother .. the strong bond everlasting and sincere ..💞🙏

रक्षाबंधन ! बहन का स्नेह ; भाई की सुरक्षा ; ये बंधन पवित्र , निरंतर , निश्चल pic.twitter.com/7vpZqrrdX1