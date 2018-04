अमिताभ बच्चन अपने सोशल अकाउंट पर हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। वह आए दिन अपने विचार ट्विटर पर शेयर करते रहते हैं। उन्होंने सोमवार को भी एक ट्वीट किया जिसे पढ़कर उनके फैंस काफी भावुक हो उठे। इस ट्वीट में उन्होंने समाज से जुड़ी बात कही है।

ट्वीट में लिखी ये बात:

अमिताभ बच्चन ने एक दार्शनिक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, 'वे जो सब से ज्यादा अकेले होते हैं, ज्यादा दयालु होते हैं ; वे जो सब से ज्यादा दुखी होते हैं , ज्यादा मुस्कुराते हैं ; और जो जीवन में सब से ज्यादा टूट चुके होते हैं, वे ज्यादा अकलमंद होते हैं ; क्यूंकि, वे नहीं चाहते की जो कष्ट उन्हें हो रहा है, वो दूसरों को हो।'

अभिषेक की फोटो के कैप्शन में हुई थी चूक:

हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अभिषेक बच्चन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘वाघा बॉर्डर पर अभिषेक बच्चन… जय हिंद! भारत माता की जय! उन्हें वहां बहुत ही शानदार अनुभव हुआ। उन्हें वहां देशभक्ति की भावना देखने को मिली, रौंगटे तक खड़े हो गए और देश के झंडे का सम्मान किया। मैं वहां गार्ड सेरेमनी में वॉइस ओवर दे चुका हूं।’

इस ट्वीट के करीब दो घंटे बाद ही उन्होंने दूसरा ट्वीट कर कहा, ‘पहले ट्वीट के कैप्शन में कुछ सुधार है। अभिषेक की तिरंगा के साथ वाली तस्वीर 'वाघा बॉर्डर' की नहीं बल्कि 'अटारी बॉर्डर' की है। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ है।’

T 2760 - Abhishek at the Wagah border .. जय हिंद !!🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

भारत माता की जय !! He said it was a riveting moment for him ; great patriotism, goose bumps and pride in our National Flag .. I have given a voice over at the Guard ceremony there !! pic.twitter.com/0Khygi0n9s