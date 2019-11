अमिताभ ने फैंस के साथ की छठ पूजा, तस्वीरें शेयर कर लिखा ये खास मैसेज

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के साथ ही सामजिक कार्यों को काफी मशहूर हैं। बिग बी अपने फैंस के साथ बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फैंस आए दिन उनके बंगले के बाहर नजर आते हैं और अब तो हर संडे को वह मिलने आते हैं। रविवार को छठ पूजा के दिन अमिताभ ने अपने फैंस से बात की और उनके साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। वायरल हो रही फोटो में महानायक अपने फैंस से हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे है। साथ ही उन्होंने फोटो कैप्शन में छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी है।

T 3538 - The love of the well wishers on Sunday Nov 3, 2019 .. and the divinity of Chhat Pooja .. the grace of the women devotees .. pic.twitter.com/evRNRgFeBe