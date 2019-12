माइनस 3 डिग्री की ठंड में शूटिंग कर रहे अमिताभ बच्चन की हालत हुई खराब

नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इन दिनों अमिताभ बच्चन अपनी आने वाली फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) की शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन के साथ आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) हिमाचल की वादियों में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस समय हिमाचल का मौसम बहुत सर्द हो रखा है। 'ब्रह्मास्त्र' स्टार्स हिमाचल में माइनस 3 डिग्री में शूटिंग कर रहे हैं। इतनी ठंड की वजह महानायक अमिताभ बच्चन की हालत खराब हो गई है।

हिमाचल में बढ़ती सर्दी को लेकर अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा- येती येती येती, ये सर्दी सर पे बीती तन ढका , अंग ढका , ढका पूर्ण शरीर मन को ढकने से बाज़ रहे , यही है तक़रीर।" अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर अब लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। उनका ये सर्दी वाला ट्वीट खूब वायरल हो रहा है।

