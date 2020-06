बॉलीवुड ने दी भारतीय सैनिकों को श्रद्धाजंलि, इंडो-चाइना वॉर में इन अभिनेता ने लिया स्क्रीन पर लोहा

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार को शहीद हुए भारतीय जवानों को बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित दी। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, सोनू सूद और स्वरा भास्कर सहित अन्य सेलेब्स ने ट्विटर पर इस घटना पर दुख व्यक्त किया। भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान वॉर बेस्ड पर कई फिल्में बॉलीवुड में बनी हैं। इन फिल्मों में सितारों ने कई अहम किरदारों को निभाया है।

T 3565 - .... ज़रा आँख में भर लो पानी ; जो शहीद हुए हैं उनकी , ज़रा याद करो क़ुर्बानी .. 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳they sacrificed their lives to protect our country , to keep us safe and secure. SALUTE Indian Army Officers and Jawans ! JAI HIND — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 16, 2020

I salute our bravehearts who fought courageously at the Galwan Valley and made the supreme sacrifice for the honour of our nation. My heartfelt condolences to their families. Jai Hind. — Vicky Kaushal (@vickykaushal09) June 16, 2020

Condolences to the families of the soldiers who laid their lives down in #Galwanvalley ... we are indebted to these brave hearts for life ... Jai hind 🇮🇳 — Neha Dhupia (@NehaDhupia) June 16, 2020

इंडो—चाइना युद्ध पर बनी फिल्में

भारत—चीन बॉर्डर पर वर्ष 1962 के बाद कई बालीवुड फिल्में बन चुकी हैं। चेतन आनंद ने 'हकीकत' फिल्म बनाई थी। इसके अलावा 'चांदनी चौक टू चाइना', '72 ऑवर्स-मार्टर हू नेवर डाइड', 'पलटन', 'रथ थिलगम', 'सूबेदार जोगिंदर सिंह' और 'ट्यूबलाइट' जैसी फिल्में बनी हैं।

चीनी सामान के बायकाट की अपील

पिछले दिनों मिलिंद सोमन,काम्या पंजाबी, अरशद वारसी और रणवीर शौरी सहित बॉलीवुड और टीवी के कई सितारों ने चीनी सामान और मोबाइल एप्स का बायकाट करने की अपील की थी।

Om shanti , my brave brothers. Condolences to the families. We are forever indebted. 🙏🏻🕉🙏🏻 https://t.co/VzO62VHFM8 — Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 16, 2020

My humble gratitude to the Indian Army & our brave soldiers who laid down their lives for the safety of our nation. Sincere condolences to their families. Jai Hind 🇮🇳🙏 — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) June 17, 2020

As if Corona was not enough to fight with now we have to lose our brave hearts as well! Every soldier martyred is a loss no one can compensate for. The families of those soldiers lost their peace for a long time to come so that we all can have a sound sleep. Indebted. — taapsee pannu (@taapsee) June 16, 2020

Salute every soldier who laid down his life protecting India’s border & honour. Jai Jawan, Jai Bharat 🙏RIP Brave Hearts 🙏🙏

My thoughts are with your families during this hour.#GalwanValley #IndianArmy — Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 17, 2020

Mourning the death of our brave hearts martyred on our borders, we are forever indebted to them for their ultimate sacrifice, salute to them and my condolences to their families 🙏 #IndianArmy #GalwanValley #JaiHind🇮🇳 — Sidharth Malhotra (@SidMalhotra) June 17, 2020

As a soldier's daughter, the death of a soldier will always hurt hard and feel personal. The sacrifice of their lives and the sacrifice of their families will always leave a void. I pray for peace and I pray for strength for the brave bereaved families 🙏 #IndianArmy #JaiJawan — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) June 17, 2020

हर वर्ष 5 बॉलीवुड फिल्में जाती हैं चीन

फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल ने बताया कि चीन में जो बॉलीवुड फिल्में जाती हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते हैं जो वहीं के होते हैं। फिल्म के मुनाफे का लगभग 20 फीसदी निर्माता को मिलता है। चीन में आमिर खान को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वहां वर्ष में पांच हिंदी फिल्मों का चयन होता है। मेरा मानना है कि चीन और भारत के बीच जो वर्तमान स्थिति है, वह बातचीत से जल्द ही ठीक हो जाएगीर और इसका असर फिल्मों पर नहीं पड़ेगा।

फौजी के किरदार में आए ये एक्टर्स

अमिताभ बच्चन (मेजर साहब), सलमान खान (हीरोज, ट्यूबलाइट), शाहरुख खान (मैं हूं ना और जब तक है जान), अक्षय कुमार (होलीडे), सनी देओल, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी (बॉर्डर), नसीरूद्दीन शाह (मैं हूं ना), अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, सैफ अली खान, मनोज बाजपेयी (एलओसी कारगिल), ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर (लक्ष्य), बॉबी देओल, संजय दत्त (टैंगो चार्ली), विक्की कौशल (उड़ी : द सर्जिकल स्ट्राइक) और जॉन अब्राहम (परमाणु) सहित अनेक बॉलीवुड सितारे सैनिक का किरदार पर्दे पर निभा चुके हैं।

आर्मी बैकग्राउंड से हैं ये सितारे

अक्षय कुमार के पिता डिफेंस पर्सनल में थे। इसके अलावा अर्जुन रामपाल, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, निमरत कौर, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, सेलिना जेटली, चित्रांगदा सिंह, गुल पनाग और नेहा धूपिया सहित अनेक बॉलीवुड स्टार्स का फैमिली बैकग्राउंड भारतीय सेना से जुड़ा रहा है।

अक्षय ने लॉन्च किया था 'भारत के वीर'

अक्षय कई मौकों पर भारतीय सेना की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। उन्होंने भारतीय सरकार से मिलकर 'भारत के वीर' एप लॉन्च किया था, जिसके जरिए केन्द्रीय सशस्त्र बल और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के शहीदों और उनके परिवार को मदद मिलती है। इसके अलावा वे शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद कर चुके हैं।