अमिताभ ने शेयर की भारत के नक्शे की ऐसी फोटो हो गए ट्रोल, यूजर ने अभिषेक को लेकर कह दी ऐसी बात

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। बिग बी अपने ट्विटर के जरिए फैंस के लिए रोजाना कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। कई बार उनको सोशल मीडिया पर यूजर्स उनसे सवाल करते है। हाल ही में भी ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी की अपील पर सभी स्टार्स ने अपने घर की लाइट बंद कर दीए और मोमबत्ती जलाई। इस बीच अमिताभ अपने एक ट्वीट के कारण ट्रोल हो गए।

दरअसल अमिताभ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। यह तस्वीर दुनिया के नक्शे की है, जिसमें भारत का नक्शा चमकता हुआ नजर आ रहा है। इसको साझा करते हुए महानायक लिखा, 'विश्व हमें देख रहा है, हम सब एक हैं।' कई सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें इस तस्वीर के कारण ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, 'अमिताभ बच्चन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के असली आईपीएस हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'फेक इमेज है, अभिषेक से कृपया दूर रहा करें।' इस प्रकार कई प्रकार के कमेंट देखने को मिल रहे है।

The World sees us .. we are ONE .. https://t.co/68k9NagfkI