Covid-19 की नेगेटिव रिपोर्ट की खबरों पर आया Amitabh Bachchan का रिएक्शन, बोलें- 'मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूं'

नई दिल्ली। 10 जुलाई शनिवार की शाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) ने को तेज बुखार के चलते नानावती अस्पताल ( Amitabh Bachchan admitted in Nanavati Hopital ) में भर्ती कराया गया था। जहां उनका कोरोनावायरस टेस्ट कराने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ( Amitabh Bachchan Covid-19 Report positive ) पाई गई थी। यही नहीं अमिताभ संग उनके परिवार के तीन और सदस्य कोविड-19 से ( Amitabh Bachchan Three Family Member covid-19 positive ) ग्रस्त पाए गए थे। जिसमें उनके बेटे अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ), ऐश्वर्या राय बच्चन ( Aishwarya Rai Bachchan ) और आराध्या बच्चन ( Aaradhya Bachcahan ) शामिल है। इसी बीच खबर आईं कि अमिताभ बच्चन का कोरोनावारस टेस्ट निगेटिव ( Amitbh Bachchan Negative Report Fake News ) आया है। जिसका अमिताभ बच्चन ने खंडन किया है। उन्होंने इस खबर को गलत बताया।

This news is incorrect, irresponsible, fake and an incorrigible lie: Actor Amitabh Bachchan on reports of him testing negative for #COVID19.



The actor was admitted to Mumbai's Nanavati Hospital on July 11 after testing positive for the virus. pic.twitter.com/LgU4G1uW7e — ANI (@ANI) July 23, 2020

दरअसल, आज सुबह ऐसी खबरें आई थीं कि अमिताभ बच्चन की स्वाब रिपोर्ट निगेटिव ( Amitabh Bachchan Swab report negative ) आई है। मीडिया में ऐसी खबरें सामने आने के बाद अमिताभ बच्चन खुद सामने आए। एक ट्वीट कर अभिनेता ( Amitabh Bachchan tweet ) ने इन खबरों को फेक बताया है। अमिताभ बच्चन ने एक लिंक ( Amitbh Bachchan Shared Link also ) के साथ ट्वीट किया कि 'यह खबर गलत, गैरजिम्मेदारा, फेक और बिना जानकारी के झूठी है।' ( Report Negative News is fake ) अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से ( Amitabh Bachchan Tweet viral ) वायरल हो रहा है। बता दें जब से अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वह समय-समय पर अपने हेल्थ अपडेट ( Amitabh Bachchan Health Update ) खुद ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस संग शेयर कर रहे हैं। ऐसे में बिग बी को उड़ रही अफवाहों ने उन्हें परेशान कर दिया है।

आपको बतातें चलें कि पहले ऐश्वर्या और आराध्या होम क्वारंटीन ( Aishwarya And Aradhaya Bachchan was in home qurantine ) में थे। खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या को लगातार बुखार ( Aishwarya complained of high fever ) की शिकायत हो रही थी। डॉक्टर्स उनका चेकअप करने घर पहुंचे थे। डॉक्टर्स को उनमें कोरोना के कुछ लक्षण ( Doctors have some symptoms of corona in them ) नजर आए। जिसके बाद उन्हें और आराध्या ( Aishwarya Aradhya hospitalised ) को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चन परिवार में सिर्फ जया बच्चन ( Jaya Bachchan Covid-19 Report Negative ) की ही टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन के 26 स्टाफ मेंबर्स ( Amitabh Bachchan 26 Staff Coronaviurs test Negative ) का भी कोरोना टेस्ट किया गया था। सभी निगेटिव पाए गए थे।