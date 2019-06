बिग बी से लेकर श्रद्धा कपूर तक इन सितारों ने खास अंदाज में दी फैंस को ईद की बधाई

ईद का त्यौहार को लेकर न सिर्फ आम लोगों में बल्कि सितारों के बीच भी काफी उत्साह हैं। ईद के चांद का दीदार करने के लिए हर कोई बेबाबी से इंतजार करता है। इस मुबारक दिन को और भी मुबारक बनाने के लिए बॉलीवुड के सितारों ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर बधाई दी है।

T 3185 - Eid Mubarak .. love peace and prosperity among all .. !🙏❤️🌹 pic.twitter.com/PA9fSAyXy5 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 4, 2019

अमिताभ बच्चन ने ईद की मुबारकबाद देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- Eid Mubarak .. love peace and prosperity among all .. !🙏❤️🌹

एक्टर रणदीप हुड्डा ने एक कार्टून शेयर करते हुए लिखा था- रै भाई तन्ने ईद की राम राम।

#EidMubarak to everyone!!! Let’s always do our best to spread love, unity, happiness, understanding and all things wonderful. Lots of love 💖 — Shraddha (@ShraddhaKapoor) June 4, 2019

बालीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी ईद की मुबारक बाद दी है। उन्होंने लिखा- ईद मुबारक हर किसी के लिए !!! आइए हमेशा प्यार, एकता, खुशी, समझ और सभी चीजों को अद्भुत रूप से फैलाने की पूरी कोशिश करें. बहुत सारा प्यार 💖।

Aap Sabko Eid Mubarak. Peace, love and light. — Varun Dhawan (@Varun_dvn) June 4, 2019

वहीं एक्टर वरुण धवन ने लिखा- आप सबको ईद मुबारक, शांति, प्यार और रोशनी।

Wishing you all peace, prosperity & joy in abundance. #EidMubarak pic.twitter.com/TeplLUn5Qi — Yash Raj Films (@yrf) June 4, 2019

Eid Mubarak to all my friends across the world who are celebrating today!! Wish you peace, happiness, prosperity and of course tons of yummy khaana as you celebrate the end of this auspicious month with your loved ones!! Much love 💖 #EidUlFitr #EidMubarak #Eid2019 pic.twitter.com/6COWpoJ4q8 — Sophie C (@Sophie_Choudry) June 4, 2019

एक्ट्रेस सोफी चौधरी ने भी आने फैंस को ईद की बधाई दी है। उन्होंने लिखा- आप अपने प्रियजनों के साथ इस शुभ महीने के अंत का जश्न मनाते हुए शांति, सुख, समृद्धि और निश्चित रूप से कई टन की खुशहाली की कामना करते हैं!! बहुत प्यार #EidUlFitr #EidMubarak # Eid2019

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा- मेरा चांद मेरे साथ... बस अब ईद का इंतजार। I am witnessing the excitement in my staff for Eid. Remembering भोपाल की ईद, भाइयों और दोस्तों के घर जाना, सिवईं खाना। चांद रात मुबारक आप सब को।