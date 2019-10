तबीयत बिगड़ने की अफवाह पर भड़के अमिताभ, ऐसे लगाई तगड़ी फटकार

View this post on Instagram

On Lata ji’s 90th birthday, my sentiments and my feelings .. with deep regard and respect।। लता मंगेशकर जी की ९० वी वर्ष गाँठ पर, मेरे कुछ शब्द ; कुछ भावनाएँ , आदर सहित Check out the video in the bio link : http://bit.ly/LataJiVideo