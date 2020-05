भूतनाथ के 12 साल पूरे होने पर अमिताभ ने बताया इस फिल्म से था खास कनेक्शन

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 2008 में आई फिल्म भूतनाथ का कनेक्शन अग्नीपथ से बताते हुए मजेदार फोटो शेयर की है, इसी के साथ उन्होंने ट्वीट कर इस फिल्म का अग्नीपथ के कनेक्शन के बारे में भी बताया है।

अमिताभ बच्चन ने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म भूतनाथ से अपनी तस्वीरें शेयर कर उसके केप्शन में लिखा मेरी फिल्म भूतनाथ के 12 साल पूरे हो गए हैं, किसी ने एक अनोखी चीज नोटिस की, अग्निपथ में मुझे जेल के अंदर घुसना था और कैदी को गोली मारने का एक सीन था, उस सीन में जेल की दीवार पर चॉक से भूतनाथ लिखा हुआ था, कैसे यह फिल्म सालों पहले बनी थी, बिग बी का यह पोस्ट फैंस को बहुत पसंद आ रहा है ।उनके इस मजेदार पोस्ट पर जमकर कमेंट आ रहे हैं ।

आपको बता दें भूतनाथ 2008 में रिलीज हुई थी ,इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, इसके बाद फिल्म का सीक्वल भी बनाया गया, जिससे लोगों ने खूब सराहा, वहीं अग्निपथ की बात करें तो यह फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी। जिसमें भूतनाथ लिखा था।

T 3526 - 12 years of my film BHOOTNATH .. well done Vivek .. someone just noticed something amazing .. in AGNEEPATH , there is shot of me entering prison and shooting a prisoner .. on wall of prison set is written 'भूत नाथ' in chalk .. how ? film was made years before pic.twitter.com/Ql9h2v6mky