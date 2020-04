अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट, बोले वायरस ढूंढ रहा है घर

यस आप ही से बात कर रहा हूं मैं, बीमारी को समझो, घर में रहो, बाहर मत निकलो, हाथ जोड़ रहा हूं मैं, यह वायरस अपना घर ढूंढ रहा है और वह घर इसे इंसानों के अंदर मिलता है। अपने घर का दरवाजा बंद कर दो या वायरस घुसने ना पाए।

यह ट्वीट बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने किया है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए कई ट्वीट किए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की है कि आप घर से बाहर नहीं निकले, यह वायरस अपना घर ढूंढ रहा है और वह घर इंसानों के अंदर है। इसलिए आप इसे अपने अंदर प्रवेश करने ना दें। इसलिए घर पर रहे।

आपको बता दें कि कोरोनावायरस संक्रमण से बचने के लिए बॉलीवुड सेलेब्स ने विभिन्न प्रकार से लोगों को जागरूक किया है। किसी ने ट्विटर के माध्यम से किसी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से तो किसी ने अन्य सोशल साइट के माध्यम से निरंतर कोरोना से बचने के लिए घर पर रहने की अपील की है। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने भी अपना एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने खबरदार किया है कि वह घर में ही रहे और घर से बाहर नहीं निकले।

अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा है खबरदार घर में रहो बाहर ना निकले, इस कमबख्त कोरोना को उल्टा मत पढ़ने दीजिए, नहीं नहीं आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं कोरोना को उल्टा पढ़िए हो जाएगा नारोको, वहीं उन्होंने अपने एक और ट्वीट में पूछा था कि क्या हम इस 2020 को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वायरस है।

T 3492 -YOU , yes YOU ! आप ही से बात कर रहा हूँ मैं ! LISTEN TO ME ! इस CORONA बीमारी को समझो ! घर में रहो ! बाहर मत निकलो !🙏 हाथ जोड़ रहा हूँ मैं ! ये virus अपना घर ढूँड रहा है , और वो घर उसे इंसानों के अंदर मिलता है ! अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दो । घुसने ना पाए । pic.twitter.com/VpdAxlS10A