अमिताभ बच्चन आज रात 9 बजे करेंगे नए प्रोजेक्ट का खुलासा

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है यह एक अद्भुत अकल्पनीय और असाधारण प्रयत्न है जो ना पहले कभी देखा गया है और ना कभी हुआ है, एक संकल्प है आपके लिए हम सबके लिए।

उन्होंने इस वीडियो को ट्विटर पर री ट्वीट किया है और कैप्शन लिखा है हम एक परिवार है लेकिन यह हमारा प्रयत्न है एक बेहतर और बड़े परिवार के लिए।इसी के साथ अमिताभ बच्चन ने 6 अप्रैल की रात 9:00 बजे एक नए प्रोजेक्ट का खुलासा करने की बात की है।

कोरोनावायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बीच अमिताभ बच्चन अपने फैंस के लिए एक प्रोजेक्ट लाने वाले हैं।उन्होंने अपने ट्वीट के सहारे यह बताया है कि वह आज रात 9:00 बजे कुछ नया करने वाले हैं।जिसके चलते फैंस को भी उनके नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने इससे पहले भी कई संदेश देकर लोगों को कोरोनावायरस से बचने के लिए जागरूक किया है।उन्होंने अपने हाथ जोड़कर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने, रविवार रात 9:00 बजे दीपक, मोमबत्ती आदि जलाने का संदेश भी दिया था।

T 3492 - We are ONE ‘FAMILY’ .. but this is our effort for a bigger ‘FAMILY’ https://t.co/9YYIzJSYGN