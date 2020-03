नई दिल्ली। अमिताभ (Amitabh)और अभिषेक बच्चन(abhishek Bachchan ) की जोड़ी को आपने फिल्मों में एक साथ काम करते हुए भले ही कम देखा होगा। लेकिन ये जोड़ी हमेशा किसी बड़े इवेंट में, या फिर किसी पार्टी में हमेशा ही एक साथ नज़र आती है। इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग हर किसी की जुवां से सुनी जा सकती है। अभी हाल ही में अमिताभ ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसे देख लोग तारीफ करते नही थक रहे है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है।

T 3461 - बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ , छोटे मियाँ सुभान अल्लाह !!

When your Son starts wearing your shoes and clothes he becomes your Friend ..

" how ya doin' Buddy .. joi Bangla, joi 'Bob Biswas' ! "🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CVUvZj5Jwv