'ये साली आशिकी': डबल गेम खेल रहे प्रेमी-प्रेमिका, एक जैसी घटनाएं पर कहानी अलग-अलग

मुंबई। अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी की डेब्यू फिल्म 'ये साली आशिकी' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। लीड एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की भी ये डेब्यू फिल्म है। सस्पेंश-थ्रिलर से लबरेज इस ट्रेलर में दोनों लीड स्टार्स का काम शानदार है। ये मूवी 22 नवंबर को रिलीज होगी।

ट्रेलर को देखकर इस मूवी की कहानी के बारे में आसानी से पता लग जाता है। साहिल (वर्धन पुरी) और नीति (शिवालिका ओबरॉय) कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। अचानक नीति पुलिस को शिकायत करती है और उसे डराने-धमकाने का इल्जाम साहिल पर लगाती है। साहिल पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसके अनुसार दोनों एक-दूसरे के प्यार में पागल थे। लेकिन 3 साल पहले ब्रेकअप हो गया। उसके बाद दोनों एक-दूसर से नहीं मिले। हालांकि साहिल नहीं जानता कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने उस पर आरोप क्यों लगाए। वहीं, प्रेमिका पुलिस को इसी कहानी का अलग रूप बताती है। ये गुत्थी ना तो ना तो पुलिस के समझ में आती है और ना ही पूर्व प्रेमिका को।

