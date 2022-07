अमरीश पुरी नहीं ये हीरो था 'मोगैंबो' के किरदार के लिए पहली पसंद, पूरी हो चुकी थी फिल्म की आधी शूटिंग फिर किया गया आउट

आज भी जब भी कोई 'मोगैंबो' बोलता है तो मन में तुरंत अमरीश पुरी की तस्वीर उभरकर आ जाती है। अमरीश पुरी के इस किरदार ने लोगों पर एक छाप छोड़ी। किरदार निगेटिव होने के बावजूद इसने खूब वाह वाही लूटी थी। मोगैंबो खुश हुआ यह डायलॉग आज भी लोग बोलते रहते हैं। इस किरदार को बॉलीवुड के दिग्गज एंव दिवंगत अभिनेता अमरीश पुरी ने निभाया था।

शेखर कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिस्टर इंडिया' अलग इतिहास रचा। इस फिल्म के सभी कलाकारों ने फिल्म को यादगार बना दिया। अहर बात करें 'मोगैंबो' की तो अमरीश पुरी ने इस किरदार में जान डाल दी और इस करदार को सदा सदा के लिए अमर कर दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इस किरादर के लिए अमरीश पहली पसंद नहीं थे।

