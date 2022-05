विनोद खन्ना के प्यार में पागल थीं अमृता सिंह, मां ने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर दोनों को कराया था अलग

80 के दशक में बॉलीवुड में विनोद खन्ना का नाम टॉप पर था। उनकी गिनती बेहतरीन कलाकारों में होती थी। इसके साथ ही अमृता सिंह का करियर भी उन दिनों चरम पर था. विनोद खन्ना ने उस समय अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी जिसकी वजह से यह कहा जाने लगा था कि वह जल्दी अमिताभ बच्चन की जगह ले लेंगे।

Published: May 21, 2022 11:51:51 am

amrita singh was madly in love with vinod khanna