फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा की मां के निधन पर अनिल कपूर ने शेयर किया खुशी वाला इमोजी, लोगों ने कहा- शर्म नहीं है क्या?

बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर सुधीर मिश्रा की मां का आज निधन हो गया। इस बात की जानकारी सुधीर ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उनकी इस पोस्ट पर फैंस से लेकर सेलेब्स तक रिएक्ट कर उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इस लिस्ट में अनिल कपूर भी शामिल हैं। उन्होंने भी पोस्ट कर सांत्वना जाहिर की, लेकिन इस दौरान उनसे बड़ी भूल हो गई जिसके चलते लोग उन्हें ट्रोल करने लगे।

दरअसल, अनिल ने सुधीर मिश्रा के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा है, "श्रद्धांजलि सुधीर।" लेकिन इसके साथ उन्होंने खुशी वाला इमोजी साझा कर दिया, जिसने लोगों को उनके खिलाफ बोलने का मौका दे दिया और लोग उनपर भड़क गए।

anil kapoor brutally trolled for his condolences to sudhir mishra mom