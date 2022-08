Anil Kapoor के साथ फिल्म कर रहे हैं सैफ के लाडले Taimur, किरदार के बारे में हुआ खुलासा!

अनिल कपूर को बॉलीवुड का सदाबहार एक्टर माना जाता है। इनका स्टारडम आज भी टॉप हीरोज पर भारी पड़ता नजर आता है। इन्होंने फिल्मी दुनिया को एक से बढ़कर एक फिल्में दीं और आज भी इनका जलवा फिल्मों में कायम है। हाल ही में एक्टर अमेजॉन मिनी टीवी शो ‘केस तो बनता है’ के दूसरे एपिसोड में नजर आए, जहां उन्होंने कई खुलासे किए।

ये एक कॉमेडी शो है, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे कटघरे में सवालों के जवाब देते नजर आते हैं। अनिल कपूर ने शो में शिरकत की और कई राज खोले। उन्होंने बताया कि वो सैफ अल खान के बेटे तैमूर के साथ फिल्म बना रहे हैं। खास बात ये है कि इस फिल्‍म में वह नहीं, बल्कि तैमूर ( Taimur) उनके पिता का रोल निभा रहे हैं। चौंक गए न आप। दरअसल में एपिसोड के दौरान रितेश Anil Kapoor से इंडस्ट्री में उनके फ्रेंड सर्कल के बारे में पूछते हैं।



अपने साथ काम करने वाले और सीनियर्स जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान का नाम लेते हुए वह कहते हैं कि इंडस्ट्री के यंगस्टर्स जैसे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर, तैमूर अली खान के भी दोस्त हैं। जैसे ही अनिल ने तैमूर का नाम लिया तो रितेश सरप्राइज हो गए। इसके बाद ही उन्‍होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों बहुत जल्‍द एक फिल्‍म भी साथ करने जा रहे हैं, जिसमें पटौदी खानदान के सबसे छोटे नवाब उनके पिता बनेंगे। इसे सुनकर शो में मौजूद सभी हंस पड़े।

anil kapoor said that taimur ali khan is playing his father in an upcoming film